Кремль визнав втрату України як союзника, але говорить про "братні народи"

Російська влада визнала, що Україна втрачена як союзник і партнер, але розраховує, що росіяни і українці залишаться "братніми народами".

"Чи втрачена зараз Україна як партнер, союзник і так далі, на даному етапі так, повністю", - цитує прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова "ТАСС".

При цьому він висловив упевненість, що росіяни і українці нібито залишаться "братніми народами".

"Братній народ втратити не можна, він залишається братнім народом. Скільки у нас живе українців, скільки там живе росіян - ми залишимося братнім народом. Так, влада може намагатися народ обдурювати, вселяти ненависть до росіян, Росії, позбавляти їх можливості отримувати інформацію з перших рук, з наших ЗМІ. Можна закривати наші ЗМІ, можна забороняти наші інтернет- ресурси. Але втратити один одного два братніх народи не можуть", - додав Пєсков

https://pravdatut.ua