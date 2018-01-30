"Кремлевский доклад" может затронуть интересы иностранных инвесторов в России, - Reuters

Обнародование Министерством финансов США "кремлевского доклада" может затронуть интересы иностранных инвесторов в России

Глубокая обеспокоенность из-за публикации была выражена в заявлении Ассоциации европейского бизнеса (AEB) в Москве, сообщает "ДС" со ссылкой на Reuters.

"Во вторник группа иностранных инвесторов выразила обеспокоенность относительно публикации Министерством финансов США (Департаментом казначейства) списка российских бизнесменов, которые в соответствии с имеющейся информацией, тесно связаны с Кремлем, говоря о том, что это может повлиять на интересы европейских инвесторов и увеличит неопределенность в бизнес-среде в России", - сообщает агентство.

"Ассоциация повторяет свои призывы к главам государств и правительств ЕС, США и России воздерживаться от действий, которые могут подорвать перспективы будущего экономического взаимодействия", - говорится в заявлении AEB.

Ассоциация европейского бизнеса в России объединяет более 500 иностранных компаний.

Напомним, во вторник, 30 января, президент РФ Владимир Путин также прокомментировал этот "черный список", пошутив, что ему, мол, "обидно", что не стал его фигурантом. Он отметил, что пока Москва не предпримет ответные меры.

Как сообщала "ДС", в ночь на 30 января Минфин США опубликовал "Кремлевский доклад" - список приближенных президента РФ Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции.

Всего в список попали 210 имен: 96 российских бизнесменов и 114 политиков.В России назвали "кремлевский список" разрывом отношений с США.

Позже в сеть выложили полный список из 210 россиян, которые вошли в "Кремлевский доклад".