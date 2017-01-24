Кремлевского пропагандиста Грэма Филлипса выгнали из парламента Британии

В Великобритании полиция выгнала из здания парламента кремлевского пропагандиста Грэма Филлипса, пытавшегося устроить очередную провокацию во время мероприятия, посвященного 25-летию украино-британских дипломатических отношений.
Об этом сообщается в Twitter посольства Украины, которое опубликовало соответствующее видео.
Amb. Galibarenko: nobody can spoil UK-UA relations..even RU puppet propagandist G.Phillips who was just escorted by police from UK Parliam pic.twitter.com/DUvo9rQkdm - Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 января 2017 г.
"Никто не сможет испортить украинско-британские отношения. Даже такой российский марионеточный пропагандист, как Филлипс, которого полиция выдворила из парламента Британии", - заявила, комментируя ролик, украинский посол Наталья Галибаренко.
Напомним, что ранее Филлипс неоднократно провоцировал подобные скандалы.
Так, в Латвии полиция задержала поклонника "русского мира", когда тот устроил провокацию во время марша латвийских легионеров.
В Лондоне он устроил скандал, пытаясь пробраться в музей, посвященный лидеру УПА Степану Бандере.
Кроме того, немецкому изданию Correctiv пришлось вызвать полицию, когда Филлипс ворвался в их редакцию.
И это лишь малая часть его провокаций.