Кремлевского пропагандиста Грэма Филлипса выгнали из парламента Британии

В Великобритании полиция выгнала из здания парламента кремлевского пропагандиста Грэма Филлипса, пытавшегося устроить очередную провокацию во время мероприятия, посвященного 25-летию украино-британских дипломатических отношений.

Об этом сообщается в Twitter посольства Украины, которое опубликовало соответствующее видео.

Amb. Galibarenko: nobody can spoil UK-UA relations..even RU puppet propagandist G.Phillips who was just escorted by police from UK Parliam pic.twitter.com/DUvo9rQkdm - Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 января 2017 г.

"Никто не сможет испортить украинско-британские отношения. Даже такой российский марионеточный пропагандист, как Филлипс, которого полиция выдворила из парламента Британии", - заявила, комментируя ролик, украинский посол Наталья Галибаренко.

Напомним, что ранее Филлипс неоднократно провоцировал подобные скандалы.

Так, в Латвии полиция задержала поклонника "русского мира", когда тот устроил провокацию во время марша латвийских легионеров.

В Лондоне он устроил скандал, пытаясь пробраться в музей, посвященный лидеру УПА Степану Бандере.

Кроме того, немецкому изданию Correctiv пришлось вызвать полицию, когда Филлипс ворвался в их редакцию.

И это лишь малая часть его провокаций.