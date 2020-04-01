"Крим - це Україна". Євросоюз засудив указ Путіна щодо землі в Криму

Європейський Союз не визнає указ президента Росії Володимира Путіна, згідно з яким Росія додала більшу частину анексованих Криму і Севастополя в список своїх прикордонних територій, де іноземцям заборонено володіти землею. Про це повідомляє зовнішньополітичне відомство ЄС.

"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, що є явним порушенням міжнародного права. Тому Європейський Союз не визнає цей указ, який є ще однією спробою примусової інтеграції незаконно анексованого півострова до складу Росії. Крим є частиною України. Указ також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки є ще одним кроком до запровадження російського громадянства на півострові. Це також може призвести до безпідставного позбавлення майна", - сказано в повідомленні.

Як уточнюється, Європейський союз очікує, що Росія припинить всі порушення міжнародного права на Кримському півострові.

"Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголошується в повідомленні.

Володимир Путін 24 березня розширив перелік територій, земельні ділянки на яких не можуть бути у власності в "іноземців" і "зарубіжних юридичних осіб". До списку увійшла більшість районів анексованих Криму і Севастополя, а також Керч, Ялта, Євпаторія та інші прибережні міста півострова.

Заборона не поширюється на три райони Криму - Первомайський, Красногвардійський і Білогірський, ці райони не межують з материковою частиною України і не мають виходу до Чорного моря. Аналогічним чином до переліку не увійшла Верхньосадовська сільська рада в Нахімовському районі Севастополя.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що указ, який передбачає право власності на більшість земельних ділянок в Україні тільки для громадян сусідньої Росії, спрямований на полегшення колонізації анексованого півострова.

Анексія Криму Росією

У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний більшістю країн світу "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості". Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.