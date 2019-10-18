Кристин Лагард возглавила Европейский центробанк

Европейский совет 18 октября назначил Кристин Лагард на пост президента Европейского центрального банка сроком на 8 лет без возможности продления.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

Кристин Лагард сменит на этом посту Марио Драги с 1 ноября 2019 года.

Напомним, 2 июля 2019 года Европейский совет выдвинул кандидатуру Кристин Лагард на пост президента Европейского центробанка.

25 июля Европейский центробанк также поддержал кандидатуру Лагард на пост президента банка.

17 сентября депутаты Европарламента большинством голосов одобрили кандидатуру экс-главы МВФ Кристин Лагард на пост главы Европейского центробанка.

16 июля директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что уходит в отставку после того, как была выдвинута на пост главы ЕЦБ.

Она была управляющим директором МВФ с июля 2011 года. До этого она занимала несколько министерских постов во Франции, включая пост министра экономики, финансов и промышленности.

Ее заявление об отставке с поста главы МВФ вступило в силу 12 сентября.

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