Крушение Boeing: Иран отказался передавать Украине доказательства

В Иране отреагировали на появление аудиозаписи из расследования в украинских медиа

Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера, сбитого иранской ПВО. Об этом заявил директор по расследованию несчастных случаев Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар, сообщает Reuters.

Такое решение было принято после того, как аудиозапись, переданная украинским экспертам в рамках расследования, была опубликована в украинских медиа.

Резаифар назвал публикацию переговоров пилотов самолета, находившегося в воздухе одновременно со сбитым украинским лайнером, "странным шагом". "Это действие украинцев привело нас к решению не делиться больше с ними доказательствами", - заявил он.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.

Вчера телеканал ТСН опубликовал ролик с переговорами пилотов самолета, якобы видевшего попадание ракеты в украинский лайнер.