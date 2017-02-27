Крым - среди приоритетов Евросоюза на заседание Совета ООН по правам человека

Вопрос относительно прав человека в оккупированном Крыму, а также на неподконтрольных территориях на востоке Украины включен в приоритеты Евросоюза на заседании 34-й сессии Совета ООН по правам человека.

Документ утвердил в понедельник Совет ЕС, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

"ЕС не признает и продолжает осуждать нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией. На фоне глубокой обеспокоенности ситуацией с правами человека на Крымском полуострове и серьезными нарушениями прав человека, связанными с конфликтом на востоке Украине, ЕС будет продолжать поддерживать инициативы Украины, направленные на решение этих вопросов на уровне Совета по правам человека и Генеральной ассамблеи ООН", - говорится в документе.

ЕС также продолжит отстаивать позицию относительно доступа наблюдателей в Крым и на территории на востоке Украины с целью мониторинга ситуации по правам человека.

"Укрепление верховенства права остается фундаментально важным для соблюдения прав человека и основополагающих свобод в Украине", - подчеркнули в ЕС.