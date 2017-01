Кто будет работать в команде 45-го президента США

Президент США Дональд Трамп предлагает сенаторам утвердить членов его команды

Начиная с сегодняшнего дня, и на протяжении всей недели Сенату США, предстоит принимать кадровые решения. Конгрессмены должны будут рассмотреть все кандидатуры на посты министров и глав ведомств, которыми намерен окружить себя вступивший в должность 20 января 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Команда Трампа в основном состоит из убежденных консерваторов, выступающие за сокращение влияния государства на экономику. Они не поддерживают аборты, однополые браки и увеличение в стране мигрантов. К тому же многие из тех, кого Трамп хочет видеть в своем окружении, уже заслужили скандальную репутацию из-за их взаимоотношений с президентом РФ Владимиром Путиным и лояльности к России.

РБК-Украина разбиралось, кто имеет шансы руководить ключевыми американскими ведомствами. Вице-президент США

Майкл Ричард Пенс (Mike Pence) - человек, которому придется возглавить страну, если действующему президенту США Дональду Трампу не удастся сохранить статус хозяина Белого дома до конца своей каденции. Когда в июле 2016 года в разгаре президентской предвыборной гонки Трамп объявил Пенса официальным кандидатом на пост вице-президента, 57-летний губернатор Индианы как раз собирался переизбраться на должность главы штата.

Выросший в семье ирландцев-католиков, демократов по убеждениям, Пенс, выбравший 40-го президента Рональда Рейгана своим кумиром, принял протестантизм и стал членом Республиканской партии.

Пенс - опытный политик. За плечами у него 15-летний опыт работы в Конгрессе. А с 2013 года Пенс занимал пост губернатора Индианы. Давний сторонник "Движения чаепития" (The Tea Party movement, иногда его расшифровывают как "Taxed Enough Already" - "Хватит с нас налогов"), популярного среди республиканцев, он последовательно выступал за снижение фискальной нагрузки на бизнес, уменьшение государственного долга и бюджетного дефицита, а также за снижение государственных затрат. В Индиане ему удалось добиться сокращения числа местных налогов, а также вложить немалые бюджетные средства в развитие образовательных проектов и науки.

В вопросах культуры Пенс крайне консервативен, и как евангельский христианин, придерживается строгой этической позиции. В Индиане его критиковали за неоднократные попытки запретить аборты, а также за принятие законов, дискриминирующих права ЛГБТ-сообщества.

Майк Пенс - полная противоположность одиозному и эмоциональному Трампу. После его номинации на пост вице-президента в рядах республиканцев Пенса стали называть не иначе, как "безопасная опция". Именно он - своеобразный "мостик" между истеблишментом Республиканской партии, настороженно относящемуся к Дональду Трампу, и рядовыми партийцами, разделяющими популистские идеи новоизбранного президента.

Задача Пенса на посту вице-президента "сглаживать острые углы", созданные Трампом, уверены американские политологи. Такие навыки Пенс продемонстрировал в период избирательной кампании, когда Трамп заявил о необходимости запретить мусульманам въезд на территорию США. Назвав прямой запрет "оскорбительным и неконституционным" Пенс последовательно объяснял прессе необходимость введения "некоторых ограничительных мер, ради безопасности страны".

Дебаты кандидатов в вице-президенты Майка Пенса и демократа Тима Кейна (Tim Kaine) окончательно продемонстрировали, что Трамп в выборе своего соратника не ошибся. Пенс не оставил Кейну ни одного шанса раскритиковать одиозные заявления будущего президента США, "умело находя в них здравое и рационально зерно", пишет The Telegraph. Именно "сглаживанием углов" и "неудобных моментов" Пенсу теперь предстоит заняться и в Белом доме. Госсекретарь США

Для 64-летнего Рекса Тиллерсона (Rex Tillerson), который более 40 лет руководил крупнейшей в мире нефтяной корпорацией Exxon Mobil, работа главного дипломата страны малознакома. Но именно в нем потенциал госсекретаря увидел бывший министр обороны США Роберт Гейтс, который и порекомендовал Тиллерсона Трампу.

В американских бизнес-кругах он известен как "харизматичный и хваткий менеджер", заключивший не один десяток крупных сделок, включая покупку XTO Energy в 2009 году. Тиллерсон уже заявил, что свою деятельность на посту госсекретаря он направит на "укрепление альянсов, повышение прочности, безопасности и суверенитета США".

Несмотря на это заявление, дипломатическое будущее Тиллерсона остается туманным не только для правительств других стран, с которыми ранее у новоназначенного госсекретаря были напряженные отношения из-за экспансии Exxon Mobil, но и для Капитолия. В Конгрессе кандидатура Тиллерсона на этот пост вызвала недовольство не только у демократов, но и заставила понервничать соратников по Республиканской партии.

Причина - его "тесные связи" с Россией и дружба с "президентом-силовиком" Владимиром Путиным. Долгие годы Тиллерсон сотрудничал с "Роснефтью", находился в приятельских отношениях с исполнительным директором этой компании Игорем Сечиным, а также с советником Путина Юрием Ушаковым, заключал крупные сделки с российским правительством. Отношения российского политического истеблишмента и нынешнего госсекретаря были настолько теплыми, что в 2013 году Тиллерсон был награжден "Орденом Дружбы", который ему вручил российский президент.

"Когда он (Тиллерсон, - ред.) получает дружественную награду из рук мясника, то, откровенно говоря, его кандидатура нуждается в проверке", - цитирует Fox News сенатора-республиканца Джона Маккейна. "Несмотря на то, что Тиллерсон - уважаемый бизнесмен, его назначение вызывает у меня серьезное беспокойство", - заявил член Комитета по международной политике еще один сенатор-республиканец Марко Рубио.

Из заявлений самого Тиллерсона следует, что к России он относится недружественно, считая ее "угрозой", а Путина называет "задирой с детской площадки". Он заявил, что аннексия Крыма требовала более достойного ответа США, чем его дала администрация президента Барака Обамы. "Россия вторглась в Украину, в том числе оккупировала Крым, и поддержала сирийские силы, которые грубо нарушают законы и обычаи войны. Наши союзники по НАТО по полному праву встревожены возрождающейся Россией", - цитирует Тиллерсона CNBC.

При этом Тиллерсон уже продемонстрировал, что намерен во внешней политике следовать намеченному Трампом курсу. По крайней мере, он посоветовал избранному президенту США ветировать решение Обамы о снятии американского эмбарго с Кубы. Какой будет политика Тиллерсона в отношении Украины и расширения санкций против России все же остается неясным. Если в 2014 году он считал, что санкции "бьют по американскому бизнесу", то недавно Тиллерсон назвал "экономические санкции инструментом внешней политики", к которому стоит прибегать по необходимости. Кабинет министров США

Министерство внутренних дел может возглавить Райан Зинке (Ryan Keith Zinke) - член Палаты представителей Конгресса США от штата Монтана и бывший командор спецназа ВМС США ("морские котики"). Убежденный сторонник идей Дональда Трампа, в случае избрания на этот пост Зинке сосредоточится, в первую очередь, на законодательном урегулировании земельных вопросов и вопросов энергобезопасности

Бывший вице-президент и директор по информационным технологиям Goldman Sachs Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) - наиболее явный кандидат на пост министра финансов. Он пользуется доверием Трампа настолько, что в предвыборную кампанию распоряжался всеми финансами избирательного штаба будущего президента. Знаменит он также тем, что регулярно финансировал киноиндустрию и вкладывал средства в развитие таких кинокомпаний как 20th Century Fox и Warner Brothers.

Томас Прайс (Thomas Price) - когрессмен в Палате представителей от 6-го избирательного округа Джорджии номинирован на пост министра здравоохранения. Министром труда имеет серьезные шансы стать американский бизнесмен, генеральный директор и основатель сети быстрого питания CKE Restaurants Эндрю Пуздер (Andrew Puzder), а портфель министра образования может перейти в руки бизнесмена с миллиардным капиталом Элизабет Девос (Elisabeth DeVos) - известной активистке в сфере образования, исповедующей консервативные взгляды. Сейчас она руководит инвестиционной компанией Windquest Group. Девос также известна как лидер общенационального движения за проведение школьной реформы.

Министром транспорта Трамп предложил назначить Элейн Лан Чао (Elaine Lan Chao) - американку китайского происхождения, которая занимала пост министра труда при президенте Буше-младшем. До начала политической карьеры она работала на руководящих должностях в Citicorp и Bank of America. Родившись на Тайване в семье беженцев из континентального Китая, основала в США благотворительный проект Operation Open Arms для детей, чьи родители находятся в тюрьмах.

Джордж Пердью (George Perdue) - бывший губернатор штата Джорджия, педагог по образованию, свою карьеру начинал как демократ, но позже стал убежденным республиканцем. Сейчас он имеет максимальные шансы возглавить Министерство сельского хозяйства. Знаменит тем, что за время губернаторства привлек в штат существенное международное финансирование. Противник однополых браков и убежденный сторонник ограничения нелегальной иммиграции.

Уилбур Росс (Wilbur Ross) может стать министром торговли. Американский бизнесмен, ранее работал в инвестбанке Rothschild и является одним из успешных кризисных менеджеров. А губернатор штата Техас Джеймс Перри (James Perry), в свое время перешедший в лагерь республиканцев член Демократической партии - кандидат на пост министра энергетики.

Генерала Джона Келли (John Kelly), бывшего главу Южного командования США Сенат уже утвердил в должности министра внутренней безопасности.Фото: Джон Келли Силовой блок Министр обороны США

66-летний генерал Джеймс Мэттис (James Mattis) Корпуса морской пехоты США - один из немногих министров, чью кандидатуру уже успел утвердить Сенат, а президент Трамп подписал указ о его назначении в день своей инаугурации.

За 40 лет службы Мэттис получил серьезный боевой опыт, а в период 2010-2013 принимал участие в операциях в Афганистане и Ираке. Возглавлял Объединенное командование вооруженных сил США (United States Joint Forces Command) и даже был верховным главнокомандующим некоторых подразделений НАТО.

Благодаря американской прессе, за свою "безграничную преданность военному делу" и "острый язык" генерал Мэттис получил прозвище "Бешенный пес" (Mad Dog). Американцам хорошо известны эпатажные фразы военного, например, о том, что ему "чертовски весело стрелять в некоторых людей".

Называя ранее Иран "ключевой угрозой стабильности и миру на Ближнем Востоке", сейчас Мэттис переключился на критику российского президента Владимира Путина. Генерал неоднократно заявлял в СМИ, что он "глубоко обеспокоен воинственным настроем России", а также видит в РФ "силу, желающую расколоть НАТО".

В ходе избирательной кампании доставалось от Мэттиса и самому Дональду Трампу. В частности, генерал подверг критике высказывания кандидата в президенты относительно того, что "не все члены Альянса вносят справедливые взносы в общую безопасность". Тогда Трамп имел в виду страны Балтии, которых упрекнул в том, что они "ждут от НАТО помощи, а сами не готовы вкладывать".

Мэттис не замедлил с ответом, заявив, что члены Альянса, о которых говорит Трамп, вложили в безопасность "более 20% своих национальных бюджетов" и "потеряли в Афганистане больше военных, чем США".

В любом случае, Трампу придется привыкнуть к мысли, что в его кабинете за безопасность и оборону страны отвечает человек, способный возразить президенту США. В день инаугурации Трампа, 20 января, 98 голосов в Сенате поддержали кандидатуру Мэттиса в качестве нового главы Пентагона. Против был лишь один человек. Генеральный прокурор США

За плечами 70-летнего Джефферсона Сешнса (Jeff Sessions) - кандидата на пост генерального прокурора США - двадцатилетний опыт работы в Сенате. Свою карьеру он начинал еще в 1996 году как младший сенатор штата Алабама. В последствие неоднократно занимал посты прокурора южного округа штата и федерального прокурора Алабамы. Последние несколько лет был членом юридического комитета Сената США.

В различных рейтингах американских СМИ, начиная с 2007 года, Сешнс часто занимал позиции "самого консервативного сенатора". Он одним из первых влился в ряды соратников Трампа, чем заслужил репутацию ярого сторонника идей новоизбранного президента США. В начале предвыборной президентской гонки ему даже пророчили номинацию на пост вице-президента. Однако истеблишмент Республиканской партии настоял "на более стабильном и умеренном" Майке Пенсе.

Джеф Сешнс знаменит своими радикальными взглядами. Он был последовательным противником легализации мигрантов, выступал за законодательные ограничения в вопросах миграции, а также предложил Конгрессу ввести национальный запрет на однополые браки. Сешнс поддерживал инициативы администрации Джорджа Буша- младшего по сокращению налогов и выступал за военное участие США в иракской кампании. Категорический противник реформ администрации президента Барака Обамы, он оспаривал в Верховном суде США законодательные акты по защите пациентов и миграционной политике.

В Республиканской партии уже выразили надежду, что "знания и опыт в юриспруденции", а также "способность Сешнса стоять на своем" позволяет ему стать одним из самых "успешных генеральных прокуроров в истории США". Однако его кандидатуру на этот пост еще предстоит утвердить Сенату. Директор Национальной разведки

Если на этой неделе Сенат утвердит кандидатуру Дэна Коутса (Daniel Coats) на пост руководителя национальной разведки, бывшему сенатору Индианы предстоит возглавить ведомство, работой которого крайне недоволен президент США Дональд Трамп.

Причина - заявления нынешнего директора разведки Джеймса Клэппера о вмешательстве российских хакеров в ход президентской кампании. Сам Коутс, несмотря на свои напряженные отношения с Россией, заявил, что он "категорически отрицает влияние РФ на выборы в США".

За свою последовательную и жесткую критику в адрес России из-за военной агрессии Москвы на востоке Украины, аннексии Крыма, и поддержку российскими военными режима Асада в Сирии, Дэн Коутс оказался в "черном списке" РФ (санкционные ответные списки РФ, запрещающие американским политикам и чиновникам въезд в Россию).

У Коутса есть все шансы возглавить национальную разведку, поскольку его поддерживают ведущие сенаторы-республиканцы. Так, Джон Маккейн заявил изданию Politico, что Дэн Коутс - "высококвалифицированный юрист", который "всегда боролся за национальные интересы США".

Послужной список будущего "командора разведки" действительно впечатляет. В Сенате он был членом Комитета по вопросам трудоустройства, работал в ведущих американских юридических компаниях (Verner, Liipfert, MacPherson and Hand), а во время президентства Буша-младшего - был послом США в Германии. Успел Коутс также поработать лоббистом крупного бизнеса. Среди его клиентов были такие компании как Google и General Electric.

Под российские санкции сенатор от Индианы попал после того, как в марте 2014 года обратился к президенту ФИФА Йозефу Блаттеру (Joseph Blatter) с письмом, в котором призвал исключить РФ из числа участников чемпионата мира по футболу в 2014 году и запретить проводить ЧМ в 2018 году в России. Причиной своего обращения Коутс тогда назвал аннексию Крыма. Директор ЦРУ

Республиканец Майк Помпео (Michael Pompeo), в прошлом бизнесмен и основатель Thayer Aerospace, с 2011 года представляет интересы штата Канзас в Палате представителей США. В Конгрессе Помпео работал в комитете по вопросам разведки, но никогда не скрывал желания "пойти на повышение".

Представляя кандидатуру конгрессмена на пост директора ЦРУ, Дональд Трамп выразил уверенность, что он "будет блестящим и бескомпромиссным лидером разведывательного сообщества" и его работа "будет посвящена укреплению безопасности американцев и наших союзников".

Сенаторы-республиканцы характеризуют Помпео как "наделенного остротой ума" политика, мнению которого "сложно противостоять". Во время своей работы в Конгрессе Помпео выступал с жесткой критикой в адрес Иранского ядерного соглашения, а его позиция по поводу усиления внешнего наблюдения за гражданами и аргументы не в пользу закрытия тюрьмы в Гуантаномо "вызывала серьезные опасения" у демократов.

Рассматривать кандидатуру Майка Помпео на пост директора ЦРУ Сенат США планирует сегодня. Должностные лица, не входящие в Кабинет Глава аппарата и главный стратег Белого дома

Глава аппарата (сhief of staff) - это пост, который традиционно новоизбранный президент закрывает в первую очередь, называя имя кандидата на эту должность чуть ли не на следующий день после оглашения результатов выборов. Дональд Трамп остановил свой выбор на председателе Национального комитета Республиканской партии, главном юрисконсульте комитета Райнсе Прибусе (Reince Priebus).

Это назначение вызвало неоднозначную реакцию у республиканцев: от недоумения до полного одобрения. Дело в том, что в ходе предвыборной гонки наиболее явным кандидатом на должность главы президентского офиса был Стивен Бэннон (Stephen K. Bannon). Лидер течения альтернативно-правых консерваторов в Республиканской партии, Бэннон возглавил избирательный штаб Трампа, сменив на этом посту Пола Манафорта, которого тогда обвининили в незаконных финансовых связях с беглым украинским президентом Виктором Януковичем.

То, что Бэннон не будет руководить аппаратом Белого дома импонирует многим сенаторам-республиканцам, не разделяющих "откровенно фашистские" и "антисемитские" взгляды Бэннона. Однако без него Трамп в Белом доме не обойдется. Он назначил Бэннона главным стратегом и старшим помощником президента (chief concelour).

В партии поговаривают, что "сталкивать лбами" своих топ-менеджеров и соратников - излюбленная тактика Дональда Трампа. "Так он пытается получить максимум противоположных мнений по всем вопросам, объединяя в своей команде непримиримых противников", - цитирует издание The Time одного из конгрессменов-республиканцев.Райнс Прибус, напротив, в партии на хорошем счету. Его заслуги республиканцы помнят еще задолго до того, как он возглавил национальный комитет партии. Будучи главой партийного отделения в штате Висконсин, на выборах в ноябре 2010 года Прибус "выиграл штат у демократов". Благодаря ему республиканцы получили контроль над Сенатом и законодательным собранием штата. Именно Прибусу республиканец Скотт Уокер (Scott Walker) обязан должностью губернатора Висконсин, а спикер Палаты представителей Пол Райян (Paul Ryan) считается "близким другом" нового главы аппарата.

"Вкладом в успех партии" называют и деятельность Прибуса по налаживанию коммуникаций между консервативным "Движением чаепития" и Республиканской партией. Сам глава аппарата исповедует принципы фискального консерватизма - минимального государственного вмешательства в налогообложение, ведение бизнеса и его регулирование.

Выбор Трампом его кандидатуры на пост главы аппарата Белого дома Райнс Прибус назвал "большой честью". Он сразу дал понять, что полностью разделяет взгляды президента США как на внутреннюю, так и международную политику. "Я благодарен президенту США за предоставленную мне возможность служить ему и этой нации в работе по воссозданию экономики, которая будет работать на каждого гражданина, по укреплению безопасности наших границ, по аннулированию и замещению программы Obamacare (реформа здравоохранения и защиты пациентов, проведенная администрацией Барака Обамы, - ред.) и по уничтожению "Исламского государства". Я уверен, Трамп будет великим президентом для всех американцев", - заявил журналистам Райнс Прибус в декабре 2016 года. Советник президента по вопросам нацбезопасности

58-летний отставной генерал-лейтенант армии США, бывший директор разведуправления Минобороны Майкл Флинн (Michael Flynn) ранее был членом Демократической партии. Но это не помешало ему стать в последствии убежденным республиканцем. К тому же консультировать Трампа ему не привыкать. В предвыборную кампанию он работал советником кандидата на пост президента Дональда Трампа.

Кандидатуру Флинна, несмотря на его военный послужной список, американская пресса уже назвала "скандальной". Удар по репутации Флинна был нанесен, когда он был замечен журналистами на праздновании десятилетия российского пропагандистского телеканала Russia Today. СМИ писали, что Флинн якобы сидел рядом с российским президентом Путиным. Позже Флинн в интервью The Washington Post заявил, что "ни о чем таком с Путиным не говорил", а только представился ему. При этом он публично признал, что получает от Russia Today денежное вознаграждение за "разного рода консультации".

В администрации Трампа Флинн скорее всего станет "связующим звеном" между США и Россией по заключению политической сделки по сирийскому конфликту, предполагает BBC. Хотя сам Флинн возможность такого соглашения отрицает.

Связи с Россией - не единственный вопрос, по поводу которого уже успел оскандалится возможный советник президента США. Причиной жесткой критики в его адрес со стороны демократов, а также части республиканских сенаторов, являются его заявления о том, что "ислам - политическая идеология", и Америка "не должна иметь с ней ничего общего".

Представляя кандидатуру Флинна, Трамп заверил прессу, что генерал "станет его ярым союзником в борьбе с исламским экстремизмом". Но пока не ясно, согласен ли с этим Сенат США.

Мария Цатурян

заместитель главного редактора РБК-Украина