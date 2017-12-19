Кто голосовал против резолюции ООН по Крыму: список

19 декабря 2017, 23:14
 В мире Источник: ЛІГАБізнесІнформ

Генеральная ассамблея ООН сегодня одобрила обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в АР Крым и г.Севастополь, Украина"

26 стран-членов Генассамблеи ООН проголосовали против обновленной резолюции по правам человека в оккупированном Крыму.

В частности, против резолюции проголосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Южная Африка, Судан, Таджикистан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

76 стран воздержались. Среди них - Бразилия, Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Мексика, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд и другие.

Фото: twitter.com/UKRinARG

Генеральная ассамблея ООН сегодня одобрила обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в АР Крым и г.Севастополь, Украина". За резолюцию проголосовали 70 стран, против - 26 стран, еще 76 стран воздержались.

Источник: ЛІГАБізнесІнформ
 
 
 