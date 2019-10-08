Курт Волкер подал в отставку с еще одной должности

Экс-спецпредставитель Госдепа по Украине увольняется с работы в Институте Маккейна в США

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер оставляет работу в аналитическом центре Институт Маккейна в США. Он объяснил свое решение повышенным вниманием СМИ к его деятельности на посту спецпредставителя по вопросам Украины, передает Голос Америки.

"Недавнее внимание СМИ к моей работе на посту спецпредставителя по вопросам Украины рискует отвлечь внимание от достижений и продолжения роста Института и поэтому я ухожу с должности исполнительного директора Института по вопросам международного лидерства", - говорится в заявлении Волкера.

Синди Маккейн, вдова сенатора из Аризоны Джона Маккейна, именем которого назван центр, в ответном заявлении поблагодарила Волкеру за работу и преданность "моему мужу и всей семье Маккейнов".

В последнее время внимание СМИ привлекла роль Курта Волкера по делу о возможном давлении на украинскую власть, которую расследуют комитеты Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против Хантера Байдена, якобы связанного с коррупцией в компании из Украины. Позже была опубликована стенограмма разговора лидеров двух стран. 28 сентября Волкер подал в отставку на фоне скандала вокруг разговора Зеленского и Трампа. 4 октября он дал показания в Конгрессе, рассказав, в частности, о роли Луценко в отношениях США и Украины, а также о реакции Офиса президента на требование Джулиани. LIGA.net ведет хронику скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским.