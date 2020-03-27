Лідери G20 домовились влити 5 трильйонів доларів у світову економіку

У четвер лідери країн Великої Двадцятки провели першу в історії зустріч у режимі онлайн і домовились вкласти 5 трильйонів доларів у світову економіку, щоб побороти наслідки пандемії COVID-19. Глави країн та урядів провідних економік світу заявили, що готові зробити "все, що знадобиться", аби подолати кризу.

"Зараз ми вживаємо негайних та активних заходів для підтримки наших економік, захисту працівників, підприємств, зокрема, малих, середніх бізнесів та секторів, які постраждали найбільше, а також для захисту вразливих категорій людей через відповідний соціальний захист", - йдеться у заяві за результатами півторагодинних відеопереговорів.

У середу директор ВООЗ Тедрос Адганом Ґебреєсус звернувся до керівників країн та урядів "групи двадцяти" й заявив, що вони несуть відповідальність перед людством у подоланні пандемії.

Тож під час телеконференції лідери G20 погодились допомогти Всесвітній організації охорони здоров'я у боротьбі із коронавірусом, зокрема, виділити необхідні фінанси. Також вони домовились доручити міністрам охорони здоров'я ділитися досвідом подолання пандемії і збільшити виробництво медичної продукції.

Ініціатором телеконференції став король Саудівської Аравії Салман. Він закликав учасників більше фінансувати розробку вакцин і швидше відновити товарообіг між країнами, - повідомляє Reuters.

Участь у зустрічі брав і президент Росії Володимир Путін. Москва та Ер-Ріяд зараз ведуть цінову війну на енергетичному ринку після того, як їм не вдалося домовитись про скорочення обсягів видобутку нафти під час нещодавньої наради групи ОПЕК+ у Відні.

"Якщо вам колись було цікаво, який вигляд матиме вечірка через Zoom за участі провідних політичних лідерів, то ось", - твітує журналіст The Washington Post Адам Тейлор.

Тим часом рейтингове агентство Moody's у понеділок заявило, що сукупний ВВП країн "двадцятки" в цьому році скоротиться на 0,5%. За прогнозами Moody's, американська економіка скоротиться на 2%, а економіка Єврозони - на 2,2%.

Як Голос Америки повідомляв раніше, ціни на нафту значно знизилися на тлі падіння попиту ще до того, як коронавірус вдарив по споживчих витратах. Суперечка між Росією і Саудівською Аравією додатково обвалила вартість палива.

Голос Америки українською

https://ukrainian.voanews.com/