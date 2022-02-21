Лідери ЄС назвали визнання Росією "ЛДНР" порушенням міжнародного права

Лідери Європейського Союзу обговорили рішення Росії визнати незалежність так званих Донецької та Луганської "народних республік". У Брюсселі цей крок Москви назвали кричущим порушенням міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глав Євроради Шарля Мішеля і Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.

"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та мінських угод", - написав Шарль Мішель.

Він додав, що на рішення Москви про визнання "ЛДНР" ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною.

Пост з аналогічним змістом у своєму Twitter розмістила і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, 21 лютого відбулося розширене засідання Ради безпеки Росії на чолі із президентом Володимиром Путіним. За його підсумками було заявлено, що сьогодні буде ухвалено рішення про визнання незалежності "ЛДНР".

Зазначимо, через кілька годин після Радбезу Путін звернувся до росіян. Після майже вартового монологу російський лідер заявив, що підпише указ про визнання "народних республік". Цей крок спричинив негативну реакцію світових лідерів.



