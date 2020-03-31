Лікар, який вітався з Путіним за руку, захворів на коронавірус

У головного лікаря лікарні в Коммунарці Дениса Проценко,який тиждень тому зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, діагностували коронавірус. Про це повідомляє телеканал "Росія-24" з посиланням на медиків.

За словами лікарів, Проценко почуває себе задовільно і знаходиться в лікарні в Коммунарці.

Сам Денис Проценко на своїй сторінці в Facebook зізнався, що у нього позитивний тест на коронавірус.

Так у мене позитивний тест на СoV, але почуваю себе цілком добре.

Ізолювався у своєму кабінеті, де є всі умови для дистанційної роботи, управління та телемедичних консультацій", - написл він.

Нагадаємо, лікарня в Коммунарці стала московським центром прийому людей з зараженням на коронавірус або з підозрою на нього. Володимир Путін 24 березня оглянув комплекс і зустрівся з Денисом Проценко.