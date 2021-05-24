Латвія дзеркально висилає посла Білорусі і всю дипмісію

Міністерство закордонних справ Латвії оголосило про дзеркальні заходи через висилання з Білорусі посла Ейнарса Семаніса та інших співробітників посольства.

Про це йдеться в заяві МЗС Латвії.

У відповідь на дії Білорусі МЗС Латвії викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі для інформування про аналогічні дії і вислання білоруських дипломатів до нормалізації відносин.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей оголосив про вислання з країни посла Латвії Ейнарса Семаніса в зв'язку з "образою білоруського державного прапора" в Ризі.

Диппредставництву Латвії запропоновано залишити одного адміністративно- технічного працівника для догляду за будинком посольства.

Так Мінськ відреагував на те, що мер Риги і міністр закордонних справ Латвії замінили державний прапор Білорусі на Чемпіонаті світу з хокею біло- червоно-білим прапором, який використовує білоруська опозиція.

Мінськ назвав такі дії "образою білоруського державного прапора".