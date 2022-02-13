Латвія готова прийняти до 10 тисяч українців у разі можливого вторгнення РФ

Міністр внутрішніх справ Латвії Марія Голубєва заявила, що з урахуванням напруженої обстановки на російсько-українському кордоні у разі воєнного конфлікту Латвія готова прийняти людей з України – до 10 тис. осіб.

За словами Голубєвої, відомство вже розробило план та передало для оцінки іншим міністерствам. Вона вважає, що зараз не варто фокусуватися на числах, скільки Латвія могла б прийняти, однак має бути зрозумілим, де і як розмістити до 10 000 осіб.

«Цей план існує вже якийсь час, але зараз важливо розуміти, що Україна має специфічні обставини. По-перше, вона має безвізовий режим з Євросоюзом. По-друге, наші жителі обґрунтовано підтримують прагнення України зміцнити незалежність своєї країни та територіальну цілісність. Це означає, що (латвійці – ред.) з великим розумінням поставляться до необхідності прийняти частину українських біженців, якщо, не дай Боже, станеться війна», - сказала Голубєва латвійському радіо.

Міністр наголосила, що до можливого прибуття біженців потрібно бути готовими на державному рівні. «Нам потрібно передбачити всі ці речі. Тому ми перейшли від загального плану до конкретного, розробленого на випадок, якщо потік людей прибуде саме з України. Міністерство його підготувало, і ми чекаємо від інших міністерств коментарів та пропозицій щодо його покращення», — сказала глава МВС Латвії.

Раніше МЗС Латвії закликало всіх жителів країни, які перебувають на території України, найближчим часом її залишити — через ймовірне загострення обстановки.

Як повідомляв раніше Укрінформ, у разі потреби, якщо Росія повномасштабно вторгнеться в Україну, Естонія готова розмістити у себе 2000 біженців, якщо буде гостра потреба – до 20 тисяч. Також про готовність розмістити українських біженців повідомляла Литва.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що у разі можливої ​​війни Росії проти України, Польща має бути готова до хвилі «навіть у мільйон» біженців з України, при цьому для українців "двері в Польщу будуть відчинені".