Лавров бойкотировал выступление Порошенко в ООН

Глава МИД России Сергей Лавров проигнорировал выступление президента Украины Петра Порошенко на 72-ой Генассамблее ООН.

Об этом сообщает РИА Новости, пишет "Слово и Дело".

В то же время вся делегация России, в том числе и официальный представитель страны Василий Небензя и заместитель Лаврова Геннадий Гатилов были в зале, когда выступал Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время открытых дебатов высокого уровня Совета безопасности ООН продемонстрировал документы российских офицеров, которые воюют на стороне террористов на оккупированном Донбассе.

Кроме того, Порошенко в ООН рассказал о проблемах в Крыму.