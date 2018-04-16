Лавров назвал антироссийские санкции запада - геноцидом

Отношения между Москвой и Западом сейчас хуже чем во времена холодной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ВВС.

"Мы теряем последние остатки доверия к нашим западным партнерам, которые предпочитают действовать на основе очень странной логики...Во времена холодной войны были каналы коммуникации. И не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции", - заявил Лавров.

По его мнению, отношения России и Запада сейчас хуже, чем были во времена холодной войны, удары же США по Сирии не останутся без ответа.

Российский министр добавил, что прямой конфронтации между Россией и США не произошло благодаря действующему каналу связи для координации действий сторон в Сирии.

6 апреля 2018 года США ввели санкции против 36 физических лиц и компаний из "кремлевского списка". В перечень попали семь олигархов, 17 высокопоставленных чиновников , а также 12 государственных и частных компаний. Кремль назвал новые санкции "попранием всего и вся" и анонсировал ответные меры.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Также, США готовят в отношении России новые "сирийские санкции". Посол США в России Джон Хантсман сообщил о подготовке Соединенными Штатами новых антироссийских санкций из-за поддержки РФ режима сирийского диктатора Башара Асада

Напомним, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты рано утром 14 апреля нанесли ракетные удары по целям в Сирии в ответ на применения режимом Башара Асада химоружия против гражданских лиц в городе Дума. По материалам: BBC /