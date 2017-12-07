Лавров назвал "невыносимой" работу российских офицеров в СЦКК на Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает невыносимыми условия работы российских офицеров в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК).

Об этом он заявил в ходе выступления на 24-м заседании Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене.

"Опасная ситуация сложилась вокруг Совместного центра контроля и координации. Украинская сторона, конкретно лично президент Украины Порошенко, выступив в 2014 году инициатором создания такого центра, сегодня делает все, чтобы поставить российских офицеров в его составе в невыносимые условия, выдвигая в их адрес неприемлемые требования, и чтобы сам центр прекратил свое существование", - заявил Лавров.

По его мнению, ответственность за возможный срыв работы центра будут нести украинские власти.

Напомним, СЦЦК был создан в сентябре 2014 года для контроля выполнения договоренностей о прекращении огня. В центр входят украинские и российские военные.

Военнослужащие России, которые входят в состав СЦКК и находятся на территории Украины, имеют статус обычных туристов. На конец 2015 года года в СЦКК входити 74 российских офицера, из которых 34 постоянно находились на территории, подконтрольной Украине.