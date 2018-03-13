Лавров об отравлении Скрипаля: Россия невиновна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник заявил, что его страна не причастна к отравлению в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Об этом сообщило агентство "РИА Новости".

Комментируя дело Скрипаля, Лавров сказал, что "Россия невиновна".

Он отметил, что страна готова сотрудничать с Великобританией в расследовании отравления экс-разведчика.

66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.

Министр иностранных дел Борис Джонсон 6 марта заявлял, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. По ее словам, Кремль должен предоставить объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.

Мэй также договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном о совместном ответе на агрессивные действия РФ.

Сегодня Лавров сказал, что Россия не будет отвечать на ультиматум Великобритании.

Скрипаль - бывший офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.