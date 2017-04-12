Лавров обвинил в невоспитанности американских журналистов

В среду, 12 апреля, состоялась встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном, на которой первый отчитал журналистов Америки за их невоспитанность, передает Корреспондент.

"Правда ли, что вы поддерживаете правительство Сирии? Как вы можете прокомментировать вчерашние заявления Белого дома?" - задала вопрос Лаврову американская журналиста перед началом встречи.

В этот же момент, вторая корреспондент из Америки спросила у главы МИД России о том, что интересовало ее.

На что Сергей Лавров довольно резко отреагировал.

"Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?" - возмутился Лавров и произнес свою заготовленную речь, после чего передал слово своему собеседнику - Рексу Тиллерсону.

"Теперь можете кричать" - сказал Сергей журналистке после своего выступления.