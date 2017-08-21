Лавров отреагировал на решение США прекратить выдачу виз в РФ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утверждает, что Кремль пока что не намерен вводить ответные меры против США, пишет Интерфакс.

"Что касается наших ответных действий, как я уже сказал, надо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены.

Посмотрим. Могу сказать только одно - мы не будем срывать зло на американских гражданах", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

При этом он подчеркнул: "Если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался".

По мнению Сергея Лаврова, решение американской стороны является попыткой вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти.

Глава МИД РФ заверил, что решение США будет дополнительно изучено.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Соединенные Штаты Америки приостанавливают выдачу неиммиграционных виз гражданам Российской Федерации.