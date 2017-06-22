Лавров поговорил с Тиллерсоном о вреде антироссийских санкций

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсон на тему вреда санкций против РФ.

В Москве ожидают ответа на ранее переданные в Вашингтон предложения о нормализации отношений, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Лавров рассказал про "иллюзорность попыток санкционного давления на Россию".

"Такого рода действия подвергают серьезному риску весь комплекс российско- американских отношений, и без того переживающих сложный период", - говорится в сообщении.

Кроме того, считает Кремль, в сложившихся условиях для оценки ситуации российская сторона была вынуждена отложить намечавшуюся на 23 июня встречу заместителей глав внешнеполитических ведомств, на которой предполагалось обсудить накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях.

Напомним, что Белый дом расширил пакет антироссийских санкций, связанных с аннексией Крыма и конфликтом на востоке Украины. В списке оказался Дмитрий Уткин, которому приписывают организацию частной военной компании "Вагнер", кейтеринговая компания "Конкорд", одиозная байкерская группа "Ночные волки", связанная с байк-клубом ООО "Байк.В.Центр" и охранной компании "Волк" и другие.

В ответ Россия отменила ближайшие встречи с американскими дипломатами антироссийских санкций. В МИД РФ также заявили, что санкции являются "подарком для Порошенко".