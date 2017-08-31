Лавров пообещал ответить США на требование закрыть консульство

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал ответить на требование США закрыть консульство России в Сан-Франциско.

Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.

Отмечается, что Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в четверг, 31 августа, провел телефонный разговор с Лавровым.

"Госсекретарь звонил специально для того, чтобы проинформировать, что в ближайшее время будет объявлено о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США и изложил их основное содержание", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава МИД России пообещал, что "в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры".

Как сообщал NewsOne, ранее правительство США потребовало закрыть консульство Российской Федерации в Сан-Франциско и еще нескольких городах.

NewsOne

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