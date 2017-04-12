Лавров призвал Тиллерсона не допустить повторных ударов США в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал госсекретаря США Рекса Тиллерсона не допустить повторных ударов США в Сирии.

Об этом он заявил на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве, передает ТАСС.

"Российское руководство уже выразило в этой связи принципиальные оценки. Считаем принципиально важно не допустить рисков рецидивов подобных акций в будущем", - сказал Лавров.

"Я считаю ваш визит очень своевременен, он предоставляет столь необходимые возможности для того, чтобы, как и договаривались президенты России и США, откровенно и честно попытаться выяснить перспективы взаимодействия по этим вопросам, прежде всего по формированию широкого антитеррористического фронта", - сказал Лавров.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что России необходимо выбрать между отношениями с США и странами Запада или с президентом Сирии Башаром Асадом и Ираном.

Напомним, Рекс Тиллерсон прибыл в Москву на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.