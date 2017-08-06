Лавров разъяснил Тиллерсону причины ответных мер России на санкции США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил госсекретарю США Рексу Тиллерсон причины ответных мер Москвы на объявление новых санкций Вашингтона. Это произошло на встрече руководителей внешнеполитических ведомств на саммите АСЕАН в Маниле 6 августа. Об этом сообщает Радіо Свобода.

"Мы эти разъяснения дали. Собственно говоря, это было сделано на основе интервью Владимира Владимировича Путина каналe "Россия". Там все подробно было сказано, объяснены причины тех решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что США не пойдут по пути конфронтации", - цитируют Лаврова российские информагентства.

Лавров также сообщил, что в ближайшем будущем новый спецпосланник США по Украине Курт Уолкер посетит Москву и встретиться со своим российским визави Владиславом Сурковым.

В Маниле Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры в кулуарах региональной встречи АСЕАН. Встреча стала первой с тех пор как президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях, направленных против Москвы.

Трамп 3 августа написал в Twitter, что "отношения Вашингтона с Россией находятся на рекордном и очень опасном минимуме". Трамп и Тиллерсон выступали против пакета санкций. Хотя Трамп в конечном счете подписал законопроект, он назвал его "содержащим серьезные недостатки".