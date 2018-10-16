Лавров: Россия не даст исключить себя из Совета Европы, а уйдет сама

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия сама выйдет из Совета Европы, если поднимут вопрос о ее исключении.

О таком он рассказал в интервью телеканалу Euronews, сообщает ТАСС.

"Если они хотят исключить Россию из Совета Европы, мы их так не порадуем, мы пойдем оттуда сами", - сказал Лавров, имея в виду оппонентов, которые могут настаивать на замораживании членства РФ в уставных органах организации из-за регулярной неуплаты Москвой обязательных финансовых взносов.

Лавров также заявил, что РФ будет считать нелегитимными всех представителей СЕ, которые будут выбраны без участия российской делегации. В частности, в июне 2019 года состоятся выборы генсека СЕ.

Лавров сообщил, что Россия попытается заблокировать возможность наложения на нее санкций через Комитет министров Совета Европы.

"Мы будем предлагать, чтобы Комитет министров СЕ принял решение, которое подтверждает непреложность этого уставного положения (о равенстве прав всех делегаций. - Ред.). Если такое решение будет заблокировано - это будет шагом, на который сознательно пошли те, кто в своем антироссийский угаре просто хочет СЕ похоронить", - сказал он.

9 октября в ПАСЕ планировали рассмотреть вопрос о снятии санкционного давления с РФ. Москва уже больше года не платит деньги в бюджет СЕ и шантажирует Страсбург прекращением своей работы в организации. Депутатам предлагали встать на путь "прощения" - закрыть глаза на нарушения России и забыть о санкциях в отношении российских депутатов.

Однако на заседании ассамблея не нашла голосов для изменения санкционных правил ради РФ и отложила решение этого вопроса на следующий год.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если Россия не восстановит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.

МИД РФ обвинил ПАСЕ в системном кризисе в Совете Европы, а в России задумались над замораживанием членства в Совете Европы, не дожидаясь исключения.