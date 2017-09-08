Лавров внес уточнение в заявление Путина по миротворцам на Донбассе

Глава МИД России Сергей Лавров дезавуировал заявление президента РФ Владимира Путина о вводе миротворцев ООН на линию соприкосновения на Донбассе. Он сказал на брифинге в Москве по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, что с инициативой выступил президент РФ, но он хотел бы уточнить детали.

По его словам, цель ее добиться строгого выполнения Минских договорённостей, где записано, что контроль над границей Украине будет передан только после выполнения политических договоренностей.

"Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой минских договоренностей", - сказал Лавров.

Он добавил, что РФ "давно ставила вопрос", что бы вооружить наблюдателей СММ, но у ОБСЕ нет опыта вооруженных миссий, а у ООН есть.

"Наше предложение заключается в том, чтобы наблюдатели ОБСЕ добросовестно четко и эффективно выполняли наблюдение за реализацией Минских договоренностей давайте предадим им вооружённую охрану, состав которой будет определен сторонами конфликтам - Киевом, Донецком и Луганском", - сказал он.

При этом он заявил, что предложение Украины разместить миротворцев на границе с РФ не соответствует Минску-2.

Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает присутствие миротворцев ООН на Донбассе, и назвал ряд условий, которые уже резко раскритиковали в Украине.

Как заявлял постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, миротворческая миссия ООН в случае введения на Донбасс должна располагаться на российско- украинской границе, а участие в ней представителей России исключено.