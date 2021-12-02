Лавров закликав НАТО не грати з вогнем обіцянками Україні членства

Росія запропонує ухвалити пакт про європейську безпеку, що обмежує розширення НАТО на схід. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров на міністерській зустрічі ОБСЄ в Стокгольмі, повідомляє Reuters.

Як стверджує Лавров, Європа нібито повертається до "кошмару військової конфронтації".

"Архітектура стратегічної стабільності стрімко руйнується, НАТО відмовляється конструктивно розглядати наші пропозиції з деескалації напруженості і запобігання небезпечним інцидентам. Навпаки, військова інфраструктура Альянсу наближається до кордонів Росії. Жахливий сценарій військового протистояння повертається", - сказав Лавров.

Він також заявив, що РФ "не може миритися з новими військовими загрозами, що виникають на її кордонах".

"Категорично неприйнятним є перетворення наших сусідніх країн на плацдарми протистояння з Росією та розміщення сил НАТО в безпосередній близькості до районів, що мають стратегічне значення для нашої безпеки", - додав Лавров.

Глава МЗС РФ ще сказав, що обіцянки того, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це гра з вогнем.

"Рішення бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО - це міна в основу конструкції європейської безпеки", - заявив Лавров.

Також Лавров заявив про готовність РФ до відкриття каналу діалогу зі США.

Напередодні глава Держдепу США сказав, що Росія склала плани агресивних кроків проти України.

Додамо, що 2 грудня Верховна Рада на рік продовжила особливий статус Донбасу.

Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери спостерігають аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах - на рівні початку 2014 року.

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Українські правозахисники 2 грудня повідомили, що із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. При чому тікають вони здебільшого до РФ.

До слова, глава Держдепу Блінкен зустрінеться у Стокгольмі з Кулебою та Лавровим.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як "червоні лінії". Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до "непередбачуваних обставин" через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.