Лавров заявил о возможности возобновить сотрудничество России и США по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью The National Interest заявил, что возможность для возобновления сотрудничества России и новой администрации США по Сирии существует.

«Теперь, можем ли мы возобновить сотрудничество [по Сирии]: да, такая возможность есть», — сказал он.

Лавров также отметил, что президент США Дональд Трамп заявил, что борьба с терроризмом является для него первостепенной задачей во внешней политике.

«Это, на мой взгляд, совершенно логично. Мы будем придерживаться такого же похода, я уверен в этом», — подчеркнул глава российского МИДа.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США и Россия могут вести переговоры по Сирии, чтобы найти лучшее решение, но в ней будет присутствовать проблема с поддержкой Москвой президента Сирии Башара Асада, ухода которого требует сирийская оппозиция.