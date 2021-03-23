Лавров заявив про відсутність відносин між Росією і ЄС: "Європа ці відносини розірвала"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про відсутність у Росії відносин з Євросоюзом, зазначивши, що ЄС зруйнував всі механізми та інфраструктуру своїми односторонніми кроками.

Про це повідомляє Интерфакс.

"У нас і Китай - добрий сусід, і Європейський Союз теж наш сусід, і ми були завжди зацікавлені в просуванні наших відносин зі всіма азимутами. Європа ці відносини розірвала, просто зруйнувавши всі механізми, які створювалися багато років, і у нас залишилися тільки партнери окремі європейські країни, які хочуть своїми національними інтересами керуватися, то, напевно, об'єктивно це веде до того, що наші відносини з Китаєм розвиваються швидше, ніж те, що залишилося від відносин з європейськими країнами", - сказав Лавров у вівторок на пресконференції в Китаї.

"З Євросоюзом як з організацією відносин немає, вся інфраструктура цих відносин знищена односторонніми рішеннями Брюсселя", - підкреслив він, зазначивши, що якщо і коли Брюссель вважатиме можливим "усунути цю аномалію", то РФ буде готова до цього на основі рівноправності і балансу інтересів.

За словами Лаврова, "США, Європа і Захід в цілому по суті справи підміняють дипломатію, мистецтво якої втрачають, ось цими кроками з нав'язування всім іншим своїх правил, які, вони вважають, повинні лежати в основі світопорядку - не міжнародне право, а правила" .

"А санкції - це один з видів цих правил", - додав Лавров.

Як відомо, Євросоюз, США і інші стани ввели санкції проти РФ після окупації українського Криму і агресії на Донбасі.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що на американо-російські відносини чекають "важкі дні" через те, що у країн є розбіжності з важливих питань.

17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв'ю Джо Байдена, під час якого президента США запитали, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею, а він у відповідь сказав "Так, вважаю". Через добу Путін відповів дражнилкою "Хто обзивається, той сам так і називається".

Путін також запропонував президенту США провести дискусію в онлайн-форматі. Байден заявив, що вони з Путіним поговорять "в якийсь момент". У російському МЗС повідомили, що США відмовилися від відкритої дискусії двох президентів.