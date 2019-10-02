Le Monde, Bloomberg и Financial Times предупредили Зеленского не играть по правилам Коломойского

Сразу три известных на весь мир издание - французская Le Monde, американский Bloomberg и английский Financial Times написали своего рода предупреждение для Зеленского относительно его отношений с олигархом Коломойским.

Об этом говорится в материале "Коломойский пошел ва-банк: Запад предупреждает Украину".

Мировая пресса пишет о главным образом о деле с Приватбанком, а именно о попытке Коломойского вернуть себе 5,5 млрд долларов за счет украинского государства.

"Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова подозревают в предполагаемом выводе из Приватбанка 5,5 млрд долларов (это, на минутку, эквивалент оборонного бюджета Украины или сумма транша, который может предоставить нам МВФ). В 2016 году государство национализировало ПриватБанк. Этот процесс получил широкую поддержку международного сообщества, включая МВФ, Евросоюз и США, которые назвали его "важным этапом в экономических реформах и борьбе с коррупцией". но теперь Коломойский не только хочет, чтобы ему "простили аферу", но и требует вернуть 2 млрд долларов", - говорится в материале.

Популярное французское издание Le Monde уже в заголовке взволнованно заявляет: "Молодую Украину терзают старые демоны: имя им - олигархи". Автор статьи - известная журналистка Сильви Кауффман удивляется словам представителей украинской власти, которые говорят о поиске компромисса с Коломойским по "делу Приватбанка".

"Для МВФ такой подход - своеобразное табу, - пишет Кауффман. - Ведь это явно демонстрирует влияние олигарха на процессы в стране. Чтобы не делал Зеленский, пока олигархи, похоже, продолжают дергать за ниточки в Киеве..."

А влиятельное агентство Bloomberg открыто предупреждает Зеленского об опасности со стороны Коломойского. "Сейчас президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит серьезный кризис, - пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. - На кону его рейтинг как дома, так и за рубежом. Загвоздка в миллиардере Игоре Коломойском, который явно рассчитывает при Зеленском вернуться "по-крупному". Но его возвращение будет означать преждевременный и бесславный конец предвыборным клятвам Зеленского, который обещал Украине новую жизнь".

Там же, на страницах Bloomberg, аналогичные мысли высказал и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Любой вид урегулирования, который отменит национализацию Приватбанка, будет сигнализировать миру и большинству украинцев, что Зеленский может ничем не отличаться от предыдущих украинских лидеров, которые часто были продажными", - написал дипломат в свои авторской колонке.

Кстати, негативным сигналом для инвесторов является не только "дело Приватбанка", но и скандальный законопроект No1210, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде. (В этом документе планируется, в частности, увеличить рентные ставки на добычу железной руды.)

Законопроект No1210 фактически поднимает налоги для малого и среднего бизнеса, но эффектно обходит предприятия Коломойского по добыче марганцевой руды.

24 канал

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