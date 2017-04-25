Ле Пен подала в отставку с должности главы "Национального Фронта"

Кандидат в президенты Франции и лидер ультраправой партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен заявила, что покидает пост главы партии.

Об этом сообщает Би-Би-Си.

Этот шаг она сделала в день, когда достигла второго раунда выборов во Франции. Ле Пен заявила французскому телевидению, что она должна быть выше предвзятых соображений.

Согласно опросам общественного мнения, Эммануэль Макрон является фаворитом второго тура выборов президента во Франции, но Ле Пен заявила: "Мы можем победить, мы победим".

В то же время, как пишет Independent, её отставка является временной, "чтобы сконцентрироваться на своей президентской кампании".

"Сегодня я больше не глава "Национального Фронта". Я кандидат в президенты", - заявила Ле Пен.

Напомним: в воскресенье, 23 апреля, во Франции состоялось голосование в первом туре президентских выборов. Согласно окончательным результатам первого тура президентских выборов во Франции, Эммануэль Макрон набрал 24,01%, а его главный оппонент Марин Ле Пен - 21,30%.