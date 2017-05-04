Ле Пен забросали яйцами в ходе предвыборной поездки в Бретань

Кандидата на пост президента Франции, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен забросали яйцами в ходе ее предвыборной поездки в Бретань, где у нее были запланированы митинги, передает Daily Mail.

Сообщается, что на встрече с избирателями в коммуне Доль-де-Бретань в сторону Ле Пен противники начали бросать яйца и скандировать "Вам здесь нечего делать, мадам" и "Долой фашистов". Сотрудники службы безопасности Ле Пен увели ее с места происшествия, закрыв собой лидера "Национального фронта" партии от летящих в ее сторону предметов.

Фото: Марин Ле Пен забросали яйцами

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции начали расследование за распространение фейков о Макроне через российские СМИ. В частности, 3 мая 2017 года, за несколько часов до начала теледебатов в социальных сетях - в основном англоязычных - появилась информация о якобы сокрытии Макроном капиталов в офшоре. По мнению экспертов избирательного штаба Макрона, авторы подобных статей связаны с российскими СМИ RT и "Спутник".