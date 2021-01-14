Леді Ґаґа та онлайн-концерт: відомі подробиці інавгурації Байдена

Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена відбудеться 20 січня та триватиме близько 1,5 год. Подія супроводжуватиметься виступом американських зірок.

Про це повідомив Politico.

Церемонія почнеться о 11:30 на західному фасаді Капітолію. Після присяги о 20:30 запланований виступ зірок під назвою Celebration America.

Концерт можна подивитись онлайн або під час трансляції на телеканалах ABC, CBS, NNC, CNN та MSNBC.

Ведучим інавгурації буде Том Генкс. На заході виступатимуть Демі Ловато, Джастін Тімберлейк, Джон Бон Джові та Леді Ґаґа.

Видання стверджує, що на церемонії не буде приватних концертів, традиційного шведського столу і збору пожертвувань, як це було на інавгурації Дональда Трампа та Барака Обами.

Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена пройде в закритому режимі. Поліція 20 січня контролюватиме територію Капітолію.