Лех Валенса закликав висунути Сенцова на Нобелівську премію миру

Екс-президент Польщі та нобелівський лауреат Лех Валенса закликав висунути українського режисера Олега Сенцова на Нобелівську премію миру. Таку заяву політик зробив сьогодні, 28 серпня.

Валенса переконаний, що самопожертва Сенцова заради інших, а не себе, а також вибір мирного шляху досягнення своїх цілей - це ті якості, за які політв'язень гідний найвищого визнання.

Публікуємо текст заяви повністю:

Академія кінематографії Польщі інформує, що нобелівський лауреат, колишній президент Республіки Польща у 1990-1995 роках, легендарний лідер "Солідарності", зробив заяву щодо справи Олега Сенцова.

Заява

У роковини Польського Серпня 1980 року, який подарував нам "Солідарність", один з найбільш чудових соціальних рухів всіх часів, який ініціював мирні зміни у Східній Європі та звільнив від тоталітарної системи, я виступаю за українського режисера Олега Сенцова.

Сенцов підтримав Євромайдан, захищаючи Україну як частину демократичної Європи. Він брав участь у мирних протестах проти російської анексії його рідного Криму, і був заарештований російськими спецслужбами. Його прирекли до 20 років суворого режиму судом, який Amnesty International назвала "несправедливим судом, що веде до військового трибуналу". І все це було зроблене незважаючи на те, що ключовий свідок обвинувачення відкликав свої свідчення як такі, що "були отримані під примусом". Останні слова Сенцова, у яких він просив росіян "вчитися не боятися", свідчать про його благородне ставлення до "братерських народів".

Протягом відбування терміну ув'язнення Сенцов розпочав голодування більше 100 днів тому, і продовжує голодний протест сьогодні. Він вимагає звільнення українських політв'язнів, які перебувають у тюрмах Росії, при цьому не просить свободи для себе.

Я глибоко переконаний, що своїми діями Олег Сенцов представляє всі ті ідеали, які і мене мотивували впродовж мирної боротьби за майбутнє світу. Віра у демократію, у мирні методи, відмову від ненависті, працюючи заради солідарності між націями, та непохитна жертва одного заради блага всіх несправедливо засуджених: це все визначні якості, які заслуговують на найвище визнання всього вільного світу.

Через всі ці причини, я звертаюсь до всіх чоловіків та жінок, докласти всіх зусиль для звільнення Олега Сенцова, і я пропоную висунути Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.

Гданськ, 28 серпня, 2018 року

Нагадаємо, 25 серпня 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували в Росії підготовку до вчинення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

Просити Путіна про помилування Сенцов відмовився. За даними його адвоката, у нього дуже низький пульс, анемія та проблеми із серцем, але від голодування відмовлятися він не збирається. Сенцов голодує вже більше 100 днів. Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" за полярним колом в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.