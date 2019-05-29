Летчики морской авиации сообщают о необъяснимых летающих объектах (The New York Times, США)

С лета 2014-го по март 2015 года в небе над восточным побережьем США почти ежедневно появлялись странные объекты, причем один из них напоминал летящий против ветра вертящийся волчок. Летчики ВМС докладывали командованию, что у этих объектов нет видимых двигателей и шлейфа выхлопных газов, однако они поднимались на высоту девять тысяч метров и перемещались со сверхзвуковой скоростью.

"Эти штуки летали там целый день, - рассказал пилот самолета F/A-18 лейтенант Райан Грейвс (Ryan Graves), который прослужил в ВМС 10 лет и сообщил о своих наблюдениях в Пентагон и конгресс. - Чтобы удерживать летательный аппарат в воздухе, нужно много энергии. А мы наблюдали такие скорости, что на них продержаться 12 часов в воздухе просто невозможно. Это на 11 часов дольше возможного".

В конце 2014 года один летчик F/A-18 едва не столкнулся с таким объектом, после чего представил официальный рапорт о произошедшем. Некоторые из этих случаев были зафиксированы на видеозаписи, в том числе, в начале 2015 года. Там виден объект, летящий над океанскими волнами, а летчики недоумевают, глядя на него.

"Ого, что это?- восклицает один. - Смотри, как он летит!"

Никто в Министерстве обороны не говорит, что это инопланетные объекты, а эксперты подчеркивают, что таким случаям почти всегда можно найти вполне земные объяснения. Лейтенант Грейвс и еще четыре летчика ВМС, давшие интервью "Нью-Йорк таймс", сообщили, что видели такие объекты в 2014 и 2015 годах во время учебных полетов из Виргинии во Флориду после взлета с авианосца "Теодор Рузвельт". Но они ничего не рассказали об их происхождении.

Однако эти объекты привлекли внимание ВМС, и там в начале года появилась секретная инструкция о том, как докладывать о необъяснимых воздушных явлениях и о неопознанных летающих объектах.

Пресс-секретарь ВМС Джозеф Грэдишер (Joseph Gradisher) сказал, что новая инструкция составлена на основе старой, которая появилась в 2015 году после инцидентов с самолетами с "Рузвельта".

"Было несколько разных докладов, - заявил Грэдишер. - В некоторых случаях это могли быть коммерческие беспилотники, но в других случаях мы даже не знаем, что это, у нас недостаточно данных, чтобы за этим следить. Так что смысл этой инструкции для флота в том, чтобы дать обновленные указания, что и как докладывать о предполагаемом проникновении в наше воздушное пространство".

Сообщения об этих объектах поступают к сотрудникам таинственной и мало кому известной Программы распознавания современных угроз в воздушно-космическом пространстве, которые анализируют данные радиолокации, видеозаписи и доклады старших офицеров с авианосца "Рузвельт". Этой программой вплоть до ухода в отставку руководил офицер военной разведки Луис Элизондо (Luis Elizondo). Он называет случаи обнаружения "поразительной серией инцидентов".

Данная программа была начата в 2007 году, а финансировали ее в основном по запросу демократа из Невады Гарри Рида (Harry Reid), который в то время был лидером сенатского большинства. Когда в 2012 году деньги закончились, ее официально закрыли, как сообщает Пентагон. Но в ВМС недавно заявили, что в последнее время сотрудники программы анализируют доклады военных об НЛО, а Элизондо и прочие ее участники отмечают, что она продолжается, правда в иных формах и под грифом секретности. В частности, ее сотрудники изучают видео, на котором заметен овальный беловатый объект размером с авиалайнер. Два пилота ВМС, летевшие на своих истребителях над океаном в районе Сан- Диего в 2004 году, назвали гигантским печеньем.

Старший астрофизик Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Леон Голуб (Leon Golub) сказал, что вероятность внеземного происхождения таких объектов "крайне низка - настолько, что с ней могут поспорить другие маловероятные, но более приземленные объяснения". Он добавил, что "других возможностей очень много - это и дефекты программных кодов систем съемки и отображения, и атмосферные явления, и отражения, и неврологические расстройства от огромного количества информации во время высокоскоростного полета".

Лейтенант Грейвс до сих пор не может объяснить увиденное. Летом 2014 года он вместе с другим пилотом "Супер Хорнета" лейтенантом Дэнни Аккойном (Danny Accoin) действовал в составе эскадрильи VFA-11 с прозвищем "Красные потрошители", которая базируется на военно-морской аэродроме Океана, штат Виргиния. Это был тренировочный полет в рамках подготовки к отправке в Персидский залив.

Лейтенанты Грейвс и Аккойн рассказали "Нью-Йорк таймс" об увиденных объектах. Их рассказ дополнили еще три пилота из состава эскадрильи, попросившие не называть их имена.

Лейтенанты Грейвс и Аккойн, а также бывшие сотрудники американской разведки снялись в многосерийном документальном фильме под названием "Неопознанное. Американское расследование НЛО", который начнут показывать в пятницу на канале "История". Корреспондент "Нью-Йорк таймс" взял отдельные интервью у главных участников.

Летчики стали замечать эти объекты в 1980-е годы, когда была усовершенствована бортовая РЛС. Новые радары устанавливали на одном самолете за другим, и пилоты начали видеть объекты на своих экранах. Но они игнорировали их, полагая, что это ложные отметки.

"Военные летчики видят странные явления на протяжении десятилетий, - сказал лейтенант Грейвс. - Мы выполняем очень сложные задания, поднимаясь на высоту 6 000 - 9 000 метров, а потом ныряя вниз. Если там, наверху, что-то есть, то это очень важно".

По словам Грейвса, объекты появлялись регулярно, на высоте 9 000 метров, 6 000 метров, даже на уровне моря. Они могли разгоняться, замедляться, а затем выходить на сверхзвуковую скорость.

Лейтенант Аккойн рассказал, что он дважды сталкивался с такими объектами. В первый раз, обнаружив объект на экране своего радара, он подлетел под него, следуя на 300 метров ниже. Он должен был увидеть его, поскольку на шлеме у него была камера, но не увидел, хотя радар показывал, что объект там.

Спустя несколько дней учебная ракета на самолете Аккойна захватила этот объект на автоматическое сопровождение, и вдобавок ко всему его засекла инфракрасная камера. "Я знал, что он там, я знал, что это не ложный захват цели, - сказал он. - Но я все равно не мог засечь его визуально".

По словам летчиков, они тогда подумали, что данные объекты являются составной частью какой-то очень секретной и продвинутой программы беспилотников.

Но затем летчики начали замечать эти объекты визуально. В конце 2014 года лейтенант Грейвс вернулся на базу в Виргинию после полета и встретил там напарника из своей эскадрильи. "Он был потрясен, и это было видно по его лицу", - сказал летчик.

Он с изумлением выслушал рассказа товарища. "Я едва не врезался в одну из этих штук", - сказал он лейтенанту Грейвсу. Грейвс и его ведомый летели в паре на расстоянии 30 метров друг от друга над Атлантикой восточнее Вирджинии-Бич, когда между ними пролетело нечто - прямо возле кабины. По словам Грейвса, напарнику показалось, что это куб внутри сферы.

Этот случай так встревожил летчиков эскадрильи, что они подали рапорт в службу безопасности полетов.

Данный инцидент, едва не приведший к аварии, разозлил пилотов и убедил их в том, что фиксируемые объекты не имеют никакого отношения к секретной программе дронов. Они рассудили так: чиновники из правительства знали, что в этом районе проводят подготовку летчики истребительной авиации, и они бы не стали посылать туда беспилотники.

"Мы отказались от предположений о секретной программе дронов, и стали думать о проблемах безопасности, - сказал лейтенант Грейвс. - Это был лишь вопрос времени, прежде чем кто-то врежется в такой объект".

По словам пилотов, они заметили несколько странностей на видеозаписи. Объекты разгонялись до сверхзвуковой скорости, затем внезапно останавливались и мгновенно поворачивали, что противоречит законам физики и физическим возможностям человеческих экипажей.

"Убивает не скорость, - сказал лейтенант Грейвс. - Убивает торможение. Или ускорение".

Пилоты отказались строить догадки, когда их спросили, что это за объекты. "У нас есть вертолеты, которые могут зависать в воздухе, - сказал лейтенант Грейвс. - Есть самолеты, способные подниматься на девять тысяч метров и летать прямо над поверхностью. Но в данном случае это делает один летательный аппарат, у которого нет ни реактивного двигателя, ни реактивной струи".

Лейтенант Аккойн заявил: "Мы здесь для того, чтобы делать свою работу, а не придумывать небылицы".

В марте 2015 года "Рузвельт" покинул берега Флориды и направился в Персидский залив воевать с "Исламским государством" (запрещено в России - прим. перев.) в Ираке и Сирии. Те самые пилоты, которые видели странные объекты у восточного побережья, вскоре начали выполнять задачи по бомбометанию над Ираком и Сирией.

После того, как они покинули США, встреч со странными объектами стало намного меньше, сказали летчики.

Хелен Купер (Helene Cooper), Ральф Блументаль (Ralph Blumenthal), Лесли Кин (Leslie Kean)