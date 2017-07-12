Libération: США усиливают поддержку Украины

В воскресенье американский госсекретарь Рекс Тиллерсон отправился в Киев, чтобы в свете украинского конфликта продемонстрировать свою поддержку президенту Порошенко. Кроме того, США впервые назначают спецпосланника по Украине, сообщает журналист Liberation Майдер Жерар.

Тиллерсон проявил больше твердости в отношении России, чем администрация Обамы, которая отдала на откуп европейцам управление украинским кризисом, отмечает автор.

Вашингтон требует отвода российских войск и тяжелых вооружений с востока Украины, ухода России из Крыма и, в первую очередь, соблюдения режима прекращения огня, предписанного Минскими соглашениями 2015 года. Рекс Тиллерсон также выставляет это в качестве необходимого условия для того, чтобы "отношения между США и Россией улучшились", говорится в статье.

Через несколько минут после пресс-конференции Рекса Тиллерсона в воскресенье американский президент в своем твите заверил, что вопрос об экономических санкциях против России не был затронут в ходе его долгого разговора с Путиным в пятницу во время саммита G20 в Гамбурге. И добавил: "Не будет сделано ничего, пока украинские и сирийские проблемы не будут разрешены!"

"Украинский президент Петр Порошенко рад американскому визиту, заявленному как "сильный сигнал поддержки" Украине, поданный всего через два дня после встречи Трампа с Путиным, - пишет Жерар. - Он также горячо одобрил приезд спецпосланника Курта Волкера, бывшего постпреда США в НАТО, прибывшего с тем, чтобы представлять США на переговорах по Украине. Впервые после начала украинского кризиса Вашингтон назначил человека исключительно на этот пост, и выбор администрации не случаен. Курт Волкер известен своей враждебностью к России. Это индикатор проукраинской политики, принятой администрацией Трампа".

Миссия Волкера - проведение регулярных встреч с участием Украины, России, Германии и Франции с целью проведения в жизнь Минских соглашений, устанавливающих перемирие в восточном регионе Украины Донбасс, говорится в статье. США не принимали участия в заключении этих договоренностей. "Мы разочарованы отсутствием прогресса в отношении Минских соглашений, поэтому назначаем спецпредставителя, чтобы усилить давление", - пояснил американский госсекретарь.

Флоран Пармантье, преподаватель Парижского института политических исследований, специалист по Украине, весьма скептически смотрит на "реальное продвижение переговоров" в связи с возвращением в них США. "С Россией они делают ставки на всех лошадей. Однако позиция, занятая Рексом Тиллерсоном в поддержку Украины, определенно сильнее нацелена на то, чтобы успокоить своих союзников в Конгрессе", - считает эксперт.

Пармантье сомневается, будет ли американская позиция на практике такой же твердой, как на словах. "Вряд ли Украина находится в центре американских интересов. Более значительное присутствие США само по себе не так уж плохо. Поддержка имеет право на существование, это хорошо, Украина нуждается в поддержке. Однако действительно ли это проявление американской воли идти дальше в этом направлении? Я не уверен", - сказал он.

Майдер Жерар