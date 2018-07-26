Лидер фракции «Единая Россия» предложил Поклонской самой подумать о сложении мандата

Лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что Наталья Поклонская должна принять решение, сохранять ли членство во фракции. Напомним, госпожа Поклонская единственная из единороссов проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста вопреки консолидированному решению партии. После этого господин Неверов объявил, что поведение депутата «будет рассмотрено».

Отвечая на вопрос журналистов о том, должна ли Наталья Поклонская сама уйти из фракции, если не согласна с ее решениями, господин Неверов ответил: «Примите для себя решение… А как? Каждый человек взрослый, должен решать сам». Он добавил, что кандидатуру госпожи Поклонской в список партии на выборах в Госдуму включили не на региональной конференции, а непосредственно на съезде «Единой России», а это «налагает на нее особую ответственность».

Лидер единороссов отметил, что решение о наказании госпожи Поклонской будет приниматься уже после каникул. Как предполагается, ее могут лишить одной из должностей: сейчас она возглавляет комиссию по проверке достоверности сведений о доходах и имуществе депутатов и занимает пост зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции. «Эти должности — фракционные. Они ей предлагались фракцией»,— сказал Сергей Неверов.

Главное о пенсионной реформе

Сама Наталья Поклонская сообщила, что не собирается сдавать мандат депутата. «Мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому — нет»,— сказала она.

26 июля должно было состояться заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, однако оно оказалось сорвано: на него пришли только три парламентария из 17. Госпожа Поклонская заявила, что будет жаловаться на демарш спикеру Госдумы Вячеславу Володину. «Это смешно. Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация — парламент страны»,— объявила она.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был одобрен Госдумой в первом чтении 19 июля. Фракции КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР в парламенте проголосовали против. Под разными предлогами восемь единороссов не явились на заседание: Сергей Железняк, Николай Борцов, Григорий Балыхин, Виктор Игнатов, Виталий Милонов, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Юрков, Олег Колесников.