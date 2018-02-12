Лидер французской ультраправой партии Ле Пен решила сменить название своей политсилы

Лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен объявила о переименовании своей политической силы, передает издание Le Figaro.

По словам Ле Пен, "ребрендинг" позволит партии собрать больше голосов на президентских выборах в 2022 году.

"Мы не отказываемся ни от чего - мы открываем новую главу в нашей истории", - заявила политик. При этом она не сообщила о названии новой партии, но сказала, что с этим предложением выступит во время партийного сьезда "Нацфронта".

Ле Пен также отметила, что хочет преобразовать Национальный фронт в политическую оппозицию, заслуживающую большинства голосов для следующих выборов президента Франции.

Ранее отец марин Ле Пен и основатель "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен был исключен из состава партии. Однако статус почетного председателя партии за ним сохранится.

Из состава партии его исключили из-за скандала, связанного с резкими высказываниями. К примеру, политик выступил в защиту французского маршала Петена, который во время Второй мировой войны согласился на сотрудничество с нацистскими захватчиками, а также заявил о том, что газовые камеры были лишь "деталью" Второй мировой войны.