Лидер ИГИЛ признал поражение боевиков в Ираке - СМИ

В прощальной речи боевик призвал террористов отступать или становится смертниками.

СМИ раскрыли информацию о "прощальном" признании лидера террористической организации Исламское Государство.

По данным межарабского телеканала Аль-Арабийя, Абу Бакр аль-Багдади объявил о поражении террористов в Ираке.

В иракской провинции Найнава среди боевиков было распространено последняя речь аль-Багдади, в которой он объявил о прекращении деятельности органа, координирующего действия боевиков в этом регионе. Аль-Багдади призвал террористов отступить или прятаться. Он также призвал боевиков неарабского происхождения либо вернуться в свои страны, либо стать смертниками.

Омтечается, что многие действующие командиры ИГИЛ пытаются пробиться в Сирию к все еще подконтрольным боевикам районам.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США разработало предварительный план борьбы с террористической группировкой Исламское государство, в частности в Ираке и Сирии.

Напомним, 28 февраля в ООН выразили крайнюю обеспокоенность гуманитарной ситуацией в западной части Мосула и судьбой жителей этого района.

Представители Всемирной продовольственной программы сообщили, что в западной части города, некоторые районы которого все еще удерживаются боевиками ИГ, насчитывается примерно 750 тысяч жителей.

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