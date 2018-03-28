Лидер КНДР озвучил условие ядерного разоружения

КНДР проведет денуклеаризацию (создание зоны, свободной от ядерного оружия - ред.) Корейского полуострова, если будут созданы подходящие условия со стороны Южной Кореи и США. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын во время личной встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, передает Синьхуа.

"Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США позитивно воспримут наши усилия (по разоружению - ред.) и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира", - подчеркнул лидер КНДР.

Также Ким Чен Ын добавил, что на денуклеаризации настаивали бывшие главы Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Напомним, это его первая известная поездка за границу с 2011 года, когда он возглавил КНДР.

Как сообщал NEWSONE ранее, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил с женой Китай, чтобы лично поздравить главу КНР Си Цзиньпина с переизбранием и обсудить ситуацию на Корейском полуострове.

NewsOne

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