Лидеры ЕС одобрили продление санкций против РФ

Лидеры стран Евросоюза одобрили продление действия экономических санкций против России еще на полгода. Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Лидеры ЕС дали зеленый свет, чтобы продлить экономические санкции ЕС против России еще на 6 месяцев. Официальное продолжение на следующей неделе", - написал Йозвяк.

Тем временем, президент Петр Порошенко уже поприветствовал это решение в своем Facebook. Он назвал его "достойным ответом Москве за невыполнение своих обязательств и четким призывом к изменениям политики Кремля".

ЕС ввел экономические санкции против РФ в июле 2014 года на один год в ответ на агрессию России против Украины.

4 августа Европейский союз (ЕС) расширил санкции против Российской Федерации из-за скандала с поставками турбин немецкого концерна Siemens в аннексированный Крым.