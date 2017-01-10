Лидеры ЕС призвали Трампа не отменять санкции против России

Во вторник, 10 января, группа европейских политиков обратились к избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с призывом не заключать "сделку" с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом свидетельствует обращение, которое размещено в Washington Post.

В данном письменном обращении подчеркивается, что Путин - не союзник США и является ненадежным международным партнером.

Европейские лидеры утверждают, что "прежде всего, администрация Трампа не должна ослаблять санкции в отношении России или молчаливо принимать российскую аннексию Крыма. Это не только деморализирует проамериканские силы в Украине, но и дестабилизирует регион экономически".

Помимо этого тмечается, что "сделка" США с Путиным сделает войну более вероятной, а не принесет мир, поскольку президент России воспримет уступки, как проявление слабости.

Лидеры ЕС также подчеркнули, что усилия России по дестабилизации Украины и аннексии Крыма угрожают миру, стабильности и безопасности того, что американцы и европейцы создали вместе после победы в Холодной войне.

Политики заявили, что свернуть санккции против России или принять разделение Украины будет большой ошибкой.

Среди подписавших письмо бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, бывший маршал Сейма Польши Ярослав Сикорский, Тоомас Хендрик Ильвес, Януш Онышкевич, Карел Шварценберг, Вайра Вике-Фрейберга, Александр Вондра и другие политические деятели.

"Путин не ищет возможности сделать Америку снова великой. А мы, как ваши союзники - ищем", - утверждает группа политиков в письме.

Как сообщал MIGnews.com.uа, избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может рассмотреть отмену некоторых санкций, которые Барак Обама ввел против России за вмешательство в американские президентские выборы через хакерские атаки.