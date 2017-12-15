Лидеры ЕС согласовали переход к следующему этапу переговоров по Brexit

Лидеры стран-участниц Евросоюза (ЕС) согласовали переход к следующему этапу переговоров по выходы Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщает Independent.

"Лидеры 27 других государств-членов ЕС официально согласились перейти на следующий этап переговоров по Brexit на саммите в Брюсселе в пятницу", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, в ходе переговоров теперь могут обсуждаться "переходные договоренности, а также общее понимание структуры будущих отношений".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась с требованиями ЕС о том, чтобы основные переговоры по торговле были отложены до марта, на фоне обеспокоенности в Брюсселе, что Британия пока к ним не готова.

Согласованные рекомендации совета также подтверждают, что главы стран хотят, чтобы Великобритания приняла все новые законы ЕС, созданные в переходный период, но что страна "больше не будет участвовать в назначениях членов институтов ЕС, а также не будет участвовать в принятии решений ведомств ЕС".

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский парламент поддержал начало следующего этапа переговоров по выходу Великобритании из состава Европейского союза.