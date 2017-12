Лидеры ЕС согласовали позицию по Иерусалиму

Лидеры государств-членов Европейского Союза на Саммите в Брюсселе в четверг, 14 декабря, подтвердили неизменность позиции относительно статуса Иерусалима.

Она сводится к приверженности идее двух государств - еврейского и палестинского, которые путем переговоров должны решить дальнейшую судьбу города.

"Лидеры ЕС вновь заявляют о твердой приверженности идее двух государств. И в этом контексте позиция ЕС по Иерусалиму остается неизменной", - сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск на своей странице в Twitter вечером в четверг, 14 декабря.

EU leaders reiterate firm commitment to the two-state solution and, in this context, the EU position on Jerusalem remains unchanged. - Donald Tusk (@eucopresident) 14 грудня 2017 р.

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и президент Франции Эммануэль Макрон сообщили главе израильского правительства Биньямину Нетаньяху о неготовности ЕС признать Иерусалим столицей Израиля.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. 6 декабря, американский президент поручил Государственному департаменту начать работу по переносу посольства из Тель- Авива в Иерусалим.

Лига арабских государств призвала США отменить это решение, так как оно спровоцирует эскалацию насилия в Ближневосточном регионе, а Организация исламского сотрудничества заявила о признании Восточного Иерусалима столицей Палестины.

От решения США дистанцировались члены Совета Безопасности ООН.

Палестинская группировка "Хамас" призвала к восстанию после решения США по Иерусалиму. В ответ армия Израиля решила увеличить свое присутствие на западном берегу Иордана, отправив туда несколько дополнительных батальонов.