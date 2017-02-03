Лидеры Европарламента выступили против кандидатуры посла США в ЕС

Три главные проевропейские группы в Европейском парламенте, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), Социалисты и демократы (S&D), и либеральная ALDE заявили, что Евросоюз должен отказать США в назначении Теда Маллока послом в ЕС. Об этом сообщает EurActiv.

Руководитель группы ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер и его коллега из ALDE Ги Верхофстадт направили письмо президенту Европейского совета Дональду Туску, в котором призвали отказать в назначении Маллока.

Вебер и Верхофстадт процитировали высказывания Маллока, который заявил о намерении "обуздать блок", так же как СССР был свергнут в начале 1990-х годов.

Кроме того, на прошлой неделе Маллок заявил, что единую европейскую валюту ожидает крах в течение ближайших 18 месяцев.

"Эти заявления показывают запредельные злопыхательство по поводу ценностей, определяющих этот Европейский Союз. От имени нашей политической группы в Европейском парламенте мы призываем Вас не принимать полномочия по аккредитации господина Маллока, он не должен быть предложен в качестве посла США в ЕС", - говорится в письме.

Лидер социал-демократов Джанни Питтелла направил отдельное письмо Туску и высокому представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерини, в котором подчеркивает, что Маллок не будет приемлемым вариантом, и должен быть объявлен "персоной нон грата".

Питтелла пишет, что сравнение Маллока ЕС с Советским Союзом явно показывает неприязнь "к нашим общим ценностям и принципам".

"Мы твердо убеждены, что игнорирование этой неприемлемой позиции подорвет наши будущие отношения с администрацией США и потенциально может способствовать распространению популизма и евроскептицизма в Европе", - заявил Питтелла.

Страна, которая хочет назначить посла, должна запросить так называемый агреман от принимающей страны. В случае с ЕС, страны просят агреман у президента Европейского совета и все 28 стран должны дать свое согласие.

Пока что США не направляли запрос с просьбой дать агреман для нового посла в ЕС.

Посол США в ЕС Энтони Гарднер покинул свою должность в январе сразу после инаугурации Дональда Трампа.

Хотя это и не подтверждено официально, практически все обозреватели убеждены, что Дональд Трамп хочет назначить Маллока послом в Европейском Союзе.

В начале января Маллок, экономист и бывший исполнительный секретарь ООН в Женеве, встретился с Трампом в его небоскребе в Нью-Йорке.

Если президент США одобрит его кандидатуру, то госсекретарь Рекс Тиллерсон выдвинет ее на одобрение сенатом.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил о недопустимости давления на Европу со стороны президента США Дональда Трампа.

"Нельзя принять ряд заявлений президента США с давлением по поводу того, чем Европа должна быть и чем не должна", - сказал он.

Он также подчеркнул, что ЕС всегда будет стремиться к трансатлантическому сотрудничеству, но будет принимать решения, руководствуясь своими интересами и ценностями.