Лидеры Северной и Южной Кореи встретятся в Пхеньяне в сентябре

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились встретиться в столице Северной Кореи в сентябре.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Официальная дата визита пока не определена.

Стороны принялись за подготовку к саммиту в связи с опасениями по поводу срыва процесса денуклеаризации, отмечает агентство.

Напомним, 27 апреля в Пханмунджоме в демилитаризованной зоне между двумя Кореями лидеры двух стран объявили о намерении официально завершить Корейскую войну. Также они подтвердили свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

16 мая представители КНДР и Южной Кореи должны были провести новый раунд переговоров, но Пхеньян отказался от этого из-за совместных военно- воздушных учений Сеула и Вашингтона.

26 мая Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели вторую встречу.

Напомним, Трамп с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном.