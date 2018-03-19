Лидеры США и Евросоюза не поздравили Путина с победой в выборах, - СМИ

Мировые лидеры до сих пор не поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщает "Эхо Москвы ".

Как передает издание, российский президент уже получил ряд телеграмм с поздравлениями. Первым стал сербский президент Александр Вучич, который пожелал Путину "и дальше решительно вести страну чётко определённой дорогой прогресса, во благо всех граждан". Прислали поздравления председатель КНГ Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, а также главы Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, и Таджикистана. Позже присоединились Куба и Боливия, а также непризнанная Абхазия.

В то же время европейские лидеры сохраняют полное молчание. Большинство лидеров ведущих стран мира, в том числе президент США Дональд Трамп, не только не поздравили Путина, но и в принципе никак не прокомментировали итоги прошедших в России выборов.

Вместе с тем, Франция и Норвегия уже заявили, что отказываются признавать выборы президента РФ , проведенные на оккупированном полуострове Крым. Об этом же заявил и президент Украины Петр Порошенко.

Напоминаем, что по данным Центризбиркома Владимир Путин победил с рекордными для постсоветской России 76,66% голосов .