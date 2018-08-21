Литовский МИД требует РФ освободить Сенцова

Министерство иностранных дел Литвы призвало Кремль немедленно освободить незаконно удерживаемого украинского режиссера Олега Сенцова, который с мая держит голодовку в колонии.

Сегодня 100 дней с начала голодовки Олега Сенцова в российской тюрьме. Олег находится на грани жизни и смерти. Мы вновь призываем Россию немедленно освободить незаконно задержанного, невинного человека и других политических заключенных Украины, - написал на своей странице в Twitter глава МИД Линас Линкявичус.

Ассоциация режиссеров Франции (SRF) еще 17 мая опубликовала призыв о немедленном освобождении украинского режиссера Олега Сенцова.

На сайте администрации президента США в разделе петиций размещено обращение с призывом спасти украинского политзаключенного Олега Сенцова.

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