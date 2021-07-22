Литва хоче, щоб Україні надали ПДЧ в НАТО через добудову Північного потоку-2

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україна замість очікуваного плану дій щодо членства в НАТО отримала проблему Північного потоку-2 - цю "помилку" необхідно виправити завдяки виведенню військ РФ з України або наданням країні ПДЧ в НАТО.

Про це повідомляє delfi.lt.

"Я вважаю, що це помилка, і ця помилка буде дорого коштувати. Бачу можливості виправити цю помилку, якби Україні був запропонований план дій щодо членства в НАТО або відкриття газопроводу було б використано як важіль, щоб вимагати виведення російських військ з території України" , - сказав Ландсбергіс.

За його словами, Північний потік-2 - "величезна перемога" для російського президента Володимира Путіна.

Офіційний представник президента Польщі Блажей Спіхальский заявив, що добудова газопроводу означає перемогу для Росії.

"Ми підтверджуємо нашу думку про те, що Північний потік-2 - це порушення Німеччиною європейської солідарності в області загальної енергетичної політики", - сказав чиновник в ефірі polskieradio.com.